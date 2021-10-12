«Просьба поставить свечу»: Крутой призвал молиться за больного коронавирусом Серова

Фото: instagram/alexander_serov_official

Композитор Игорь Крутой обратился к своим подписчикам с просьбой помолиться о здоровье его близкого друга Александра Серова, который в настоящее время борется с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

— Мой друг Саня заболел этой «заразой», помочь ему при всем моем желании я не могу. У меня ко всем подписчикам нашего Салона огромная просьба — помолиться и при возможности поставить свечу за скорейшее выздоровление Саши Серова, — написал Крутой в своем Instagram-аккаунте.

Фолловеры композитора пожелали исполнителю хита «Я люблю тебя до слез» сил и скорейшего выздоровления.

О том, что Серов госпитализирован с коронавирусом, стало известно в минувшую пятницу. По сообщениям СМИ, у певца диагностировали 75 процентов поражения легких.

Первое время Серов лечился в больнице возле дома. Однако, когда состояние звезды ухудшилось, его поместили в реанимацию другого учреждения, где за его жизнь борются лучшие специалисты, пишет Starhit.

Информацию о госпитализации 67-летнего артиста прокомментировала его бывшая жена Елена, подарившая ему дочь Мишель. Она отметила, что к ней поступают многочисленные расспросы о состоянии Серова, и призвала его поклонников надеяться на лучшее.

— Меня все спрашивают о здоровье Александра. Хочу сказать, что все будет хорошо! — написала Елена в соцсетях.

Накануне представитель еще одной звезды российской эстрады — народного артиста Валерия Леонтьева — не подтвердил информацию о госпитализации певца, которая ранее появилась в СМИ. Он заявил, что Леонтьев ничем не болеет и не госпитализирован.