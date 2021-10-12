Десять центров информирования по переселению по реновации откроют до конца года

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

До конца 2021 года в рамках программы реновации откроют еще десять центров информирования по переселению в домах, где идет подготовка к передаче под заселение. Об этом во вторник, 12 октября, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Для удобства участников программы реновации на первых нежилых этажах развернуты Центры информирования по переселению. Специалисты центров — работники префектур административных округов, департамента городского имущества, Фонда реновации, генподрядной и управляющей компаний — оказывают содействие жителям, переселяемым по программе в решении возникающих вопросов, и услуги, связанные с переездом, — рассказал Сергей Левкин.

Руководитель ведомства напомнил, что Центры информирования размещаются на первых этажах домов, построенных по программе реновации, недалеко от домов, которые подлежат демонтажу.

— Их легко узнать по единому фирменному стилю. Перечень конкретных адресов информационных центров можно найти на сайте Фонда реновации в разделе «Информационные центры», — пояснил Левкин.

Глава департамента уточнил, что центры будут работать только на время переселения. Обратиться в них могут жители, которые переезжают в близлежащие новостройки. Центры будут работать в первые два дня после открытия — с 9:00 до 21:00 без перерыва. В дальнейшем до окончания функционирования — с понедельника по субботу с 12:00 до 20:00 без перерыва, воскресенье — выходной день.

По словам Левкина, за необходимыми услугами участники программы реновации могут также обратиться к суперсервису «Помощь при переезде в рамках программы реновации».

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

8 октября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что переселение горожан в рамках программы реновации жилищного фонда в настоящий момент проходит в 60 районах Москвы.