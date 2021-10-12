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Чат-бот столичных газовиков получил около десяти тысяч обращений за четыре месяца

Михаил Алимов

Город
Чат-бот столичных газовиков получил около десяти тысяч обращений за четыре месяца
Фото: Pixabay

Москвичи около десяти тысяч раз обратились за советом или информацией к чат-боту городской газовой службы. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Telegram-бот сообщает точную дату плановой проверки газового оборудования и напоминает пользователю о предстоящем визите мастера за неделю и за сутки, а после просит оставить обратную связь о работе специалиста, — говорится в сообщении Telegram-канала комплекса.

Вместе с отзывом можно отправить фото, видео или голосовое сообщение. Для общения со специалистом можно оставить свои контакты и договориться об удобном времени, когда он может провести необходимые работы.

Отмечается удобство чат-бота во время дополнительной внеплановой проверки, которая началась в начале октября. С его помощью можно узнать ее дату в конкретном доме и подписаться на объявления о ней.

Специалисты во время проверки внимательно проверяют внутриквартирный газопровод и состояние газовых приборов. При обнаружении поломок их моментально устраняют, с гражданами проводят инструктаж.

До этого сообщалось, что в Москве началась внеплановая проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В ведомстве уточнили, что внеплановые проверки проводятся в дополнение к ежегодному техническому обслуживанию газового оборудования, чтобы повысить безопасность при использовании газа в быту.

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