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Три человека пострадали в аварии с участием автобуса в Зеленограде

Михаил Алимов

Происшествия
Три человека пострадали в аварии с участием автобуса в Зеленограде
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград, улица Юности Карта всех событий

В Зеленограде произошла авария с участием автобуса. По предварительной информации, пострадали три человека. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 12 октября, сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на улице Юности. По словам источника, столкнулись два легковых автомобиля и автобус. Пострадавшие являются пассажирами последнего.

До этого сообщалось о еще одном ДТП с автобусом. В Воронежской области школьный автобус врезался в автопогрузчик. В результате инцидента пострадали семь человек, шестеро из них — дети. Отмечается, что местный житель, управляя автобусом ПАЗ и направляясь по улице Чапаева со стороны улицы Степной в направлении улицы Советской при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении погрузчику «Амкодор» под управлением 61-летнего местного жителя.

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