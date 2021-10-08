Шестеро детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Воронежской области

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В Воронежской области школьный автобус врезался в автопогрузчик. В результате инцидента пострадали семь человек, шестеро из них — дети. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Наталья Куликова.

По ее словам, авария произошла в 07:23 по московскому времени в поселке Таловая.

— Местный житель, управляя автобусом ПАЗ и направляясь по улице Чапаева со стороны улицы Степной в направлении улицы Советской, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении погрузчику «Амкодор» под управлением 61-летнего местного жителя, — рассказала Куликова.

1/2 Фото: региональное ГУ МВД 2/2 Фото: региональное ГУ МВД

Также она добавила, что травмы получили пассажиры автобуса: шестеро детей и учительница, которая их сопровождала. При этом, по словам представителя МВД, тяжелых травм никто не получил, передает РИА Новости.

До этого в столичной ГИБДД сообщили, что с начала этого месяца в Москве произошло шесть ДТП с участием пьяных водителей, в результате чего один человек погиб и еще одиннадцать получили травмы.

Согласно статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев этого года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов. Всего за январь–август 2021 года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек.