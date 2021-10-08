Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шестеро детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Воронежской области

Илья Ашуров

Происшествия
Шестеро детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Воронежской области
Фото: Telegram / РЕН ТВ

В Воронежской области школьный автобус врезался в автопогрузчик. В результате инцидента пострадали семь человек, шестеро из них — дети. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Наталья Куликова.

По ее словам, авария произошла в 07:23 по московскому времени в поселке Таловая.

— Местный житель, управляя автобусом ПАЗ и направляясь по улице Чапаева со стороны улицы Степной в направлении улицы Советской, при повороте налево не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении погрузчику «Амкодор» под управлением 61-летнего местного жителя, — рассказала Куликова.

Фото: региональное ГУ МВД
1/2
Фото: региональное ГУ МВД
Фото: региональное ГУ МВД
2/2
Фото: региональное ГУ МВД

Также она добавила, что травмы получили пассажиры автобуса: шестеро детей и учительница, которая их сопровождала. При этом, по словам представителя МВД, тяжелых травм никто не получил, передает РИА Новости.

До этого в столичной ГИБДД сообщили, что с начала этого месяца в Москве произошло шесть ДТП с участием пьяных водителей, в результате чего один человек погиб и еще одиннадцать получили травмы.

Согласно статистике ГИБДД, за первые восемь месяцев этого года количество погибших в ДТП в столице снизилось на девять процентов. Всего за январь–август 2021 года в авариях на территории Москвы погибло 200 человек.

Читайте также:
Воронежская областьДетиДТП
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Зельфира Трегулова
Зельфира Трегулова

Бунтарский дух русского гения

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Хотим путевку на мундиаль

Все мнения
О проекте