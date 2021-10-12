Россия может стать лидером по безналичным платежам в ближайшие десять лет

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В течение ближайших десяти лет Россия продолжит наращивать объемы безналичной оплаты. Таким образом страна может опередить по количеству карточных платежей ведущие экономики мира и занять лидерство. Об этом во вторник, 12 октября, сообщается в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

В материале отмечается, что если РФ продолжит наращивать потенциал безналичных платежей, то она может обогнать по этому показателю Соединенные Штаты, ФРГ и Великобританию.

По оценкам Банка России, в текущем году доля безналичных платежей в розничной торговле в стране может составить 72 процента, пишет РИА Новости.

Кроме того, запуск Центробанком цифрового рубля станет одним из важнейших направлений цифровизации до 2030 года. Об этом стало известно 13 сентября из стратегии развития финансового рынка России до 2030 года Минфина и ЦБ. О том, какие возможности откроются для россиян благодаря «третьей форме денег» и чем цифровой кошелек отличается от безналичного расчета, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Банка России.