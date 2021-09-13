«Третья форма денег»: в Банке России рассказали, зачем нужен цифровой рубль
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Запуск Центробанком цифрового рубля станет одним из важнейших направлений цифровизации до 2030 года. Об этом стало известно 13 сентября из стратегии развития финансового рынка России до 2030 года Минфина и ЦБ. О том, какие возможности откроются для россиян благодаря «третьей форме денег» и чем цифровой кошелек отличается от безналичного расчета, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Банка России.
Преимущества цифрового рубля
Цифровой рубль совмещает в себе свойства наличных и безналичных денег. Согласно данным Банка России, его использование будет выгодным для граждан, бизнеса, финансового рынка и государства. Платежи станут еще «быстрее, проще и безопаснее». Доступ к цифровому кошельку будет открыт для всех клиентов вне зависимости от выбранного ими банка.
— Доступ к такому кошельку человек сможет получить через любой банк, клиентом которого он является. По нашему мнению, это станет одним из факторов востребованности новой формы национальной валюты, — пояснили в пресс-службе банка.
Предполагается, что многие пользователи оценят возможности «третьей формы денег» в режиме офлайн. На данный момент оплата безналичными возможна только в Сети.
— Еще одним значимым стимулом к использованию цифрового рубля станет возможность его применения в офлайн-режиме в тех местах, где нет интернета. В настоящий момент такая технология находится в разработке, — прокомментировали в Банке России.
Среди прочих преимуществ цифрового рубля в пресс-службе отметили «снижение затрат бизнеса на проведение платежей» и использование «умных контрактов» для контроля условий их исполнения. Эти факторы особенно актуальны для предпринимателей.
— Планируется, что тарифы на платежи цифровым рублем будут не выше, чем в системе быстрых платежей (0,4–0,7 процента в зависимости от категории торговой компании). Кроме того, цифровые рубли позволят использовать смарт-контракты (умные контракты, в которые сразу «зашиты» определенные условия исполнения). Также можно будет «окрашивать» деньги при необходимости контроля их целевого использования, — объяснили в пресс-службе.
Операции с «третьей формой денег» будут осуществляться по единым тарифам — это сократит траты на реализацию проекта, говорится на сайте Банка России. Помимо того, государство получит доступ к информации о расходовании бюджетных средств. Цифровой рубль ограничит возможность «перераспределения средств в иностранные цифровые валюты», что обеспечит «макроэкономическую финансовую стабильность».
Механизм работы
«Новый» рубль будет выпускаться в цифровом виде и храниться в цифровом кошельке, напомнили в Банке России.
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— Цифровой кошелек будет открыт на платформе цифрового рубля Банка России. Прототип платформы в настоящий момент разрабатывается, — сообщили в организации.
Для оплаты цифровым рублем в режиме онлайн россияне будут совершать привычную операцию, подобную безналичному расчету. Чтобы воспользоваться «третьей формой денег» офлайн в местах, где нет доступа к интернету и связи, будет необходимо «зарезервировать» конкретную сумму цифровых денег в кошельке. Это действие — новый аналог использования наличных, говорится на сайте Банка России.
Мировой опыт
Несколько десятков стран уже заявили, что изучают подходы к созданию национальной цифровой валюты, отмечают в Банке России. По его данным, Россия находится в тройке государств, преуспевших в этом вопросе больше всего.
— Россия находится в топ-3 стран, наиболее продвинувшихся в этом вопросе. Среди государств, которые уже приступили к пилотированию CBDC, можно назвать Китай, — заявили в банке.
Первые «пилоты» с цифровым рублем планируется провести уже в 2022 году, рассказали «ВМ». В то же время россиянам напомнили, что цифровой рубль не заменит наличные деньги — он лишь станет новым дополнением к существующим формам оплаты.