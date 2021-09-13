«Третья форма денег»: в Банке России рассказали, зачем нужен цифровой рубль

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Запуск Центробанком цифрового рубля станет одним из важнейших направлений цифровизации до 2030 года. Об этом стало известно 13 сентября из стратегии развития финансового рынка России до 2030 года Минфина и ЦБ. О том, какие возможности откроются для россиян благодаря «третьей форме денег» и чем цифровой кошелек отличается от безналичного расчета, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Банка России.

Преимущества цифрового рубля

Цифровой рубль совмещает в себе свойства наличных и безналичных денег. Согласно данным Банка России, его использование будет выгодным для граждан, бизнеса, финансового рынка и государства. Платежи станут еще «быстрее, проще и безопаснее». Доступ к цифровому кошельку будет открыт для всех клиентов вне зависимости от выбранного ими банка.

— Доступ к такому кошельку человек сможет получить через любой банк, клиентом которого он является. По нашему мнению, это станет одним из факторов востребованности новой формы национальной валюты, — пояснили в пресс-службе банка.

Предполагается, что многие пользователи оценят возможности «третьей формы денег» в режиме офлайн. На данный момент оплата безналичными возможна только в Сети.

— Еще одним значимым стимулом к использованию цифрового рубля станет возможность его применения в офлайн-режиме в тех местах, где нет интернета. В настоящий момент такая технология находится в разработке, — прокомментировали в Банке России.

Среди прочих преимуществ цифрового рубля в пресс-службе отметили «снижение затрат бизнеса на проведение платежей» и использование «умных контрактов» для контроля условий их исполнения. Эти факторы особенно актуальны для предпринимателей.

— Планируется, что тарифы на платежи цифровым рублем будут не выше, чем в системе быстрых платежей (0,4–0,7 процента в зависимости от категории торговой компании). Кроме того, цифровые рубли позволят использовать смарт-контракты (умные контракты, в которые сразу «зашиты» определенные условия исполнения). Также можно будет «окрашивать» деньги при необходимости контроля их целевого использования, — объяснили в пресс-службе.

Операции с «третьей формой денег» будут осуществляться по единым тарифам — это сократит траты на реализацию проекта, говорится на сайте Банка России. Помимо того, государство получит доступ к информации о расходовании бюджетных средств. Цифровой рубль ограничит возможность «перераспределения средств в иностранные цифровые валюты», что обеспечит «макроэкономическую финансовую стабильность».

Механизм работы

«Новый» рубль будет выпускаться в цифровом виде и храниться в цифровом кошельке, напомнили в Банке России.

— Цифровой кошелек будет открыт на платформе цифрового рубля Банка России. Прототип платформы в настоящий момент разрабатывается, — сообщили в организации.

Для оплаты цифровым рублем в режиме онлайн россияне будут совершать привычную операцию, подобную безналичному расчету. Чтобы воспользоваться «третьей формой денег» офлайн в местах, где нет доступа к интернету и связи, будет необходимо «зарезервировать» конкретную сумму цифровых денег в кошельке. Это действие — новый аналог использования наличных, говорится на сайте Банка России.

Мировой опыт

Несколько десятков стран уже заявили, что изучают подходы к созданию национальной цифровой валюты, отмечают в Банке России. По его данным, Россия находится в тройке государств, преуспевших в этом вопросе больше всего.

— Россия находится в топ-3 стран, наиболее продвинувшихся в этом вопросе. Среди государств, которые уже приступили к пилотированию CBDC, можно назвать Китай, — заявили в банке.

Первые «пилоты» с цифровым рублем планируется провести уже в 2022 году, рассказали «ВМ». В то же время россиянам напомнили, что цифровой рубль не заменит наличные деньги — он лишь станет новым дополнением к существующим формам оплаты.