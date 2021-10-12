Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, что ждет знаки зодиака во второй половине октября

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Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа подготовил гороскоп для всех знаков зодиака на вторую половину октября.

Овнам не стоит тратить время на выяснение отношений. Вторая половина октября потребует принятия важных решений. Предприниматели в этот период могут расширить сферу деятельности. Личные отношения будут спокойны, если Овны не станут спорить и давить.

Тельцам следует сосредоточиться исключительно на себе. В середине месяца появится возможность дополнительного заработка. Отложенные деньги уйдут на приятные расходы. В личных отношениях представителям этого знака не нужно ворошить прошлое, а заботиться только будущем.

Близнецам к середине октября следует устроить себе заслуженный отпуск. В этом месяце вы захотите объять необъятное. Не следует терять бдительности и стесняться обращаться за помощью к друзьям, если она потребуется.

Вторая половина месяца готовит Ракам множество соблазнов. Им следует просчитывать все на несколько шагов вперед и не забывать о том, что «мы в ответе за тех, кого приручили».

Львам нужно оперативно решать появляющиеся проблемы, чтобы не допустить их скопления. В этом месяце высок риск переутомления. На личном фронте нельзя допускать серьезных ошибок, так как это может затянуться.

Девам экстрасенс посоветовал перестать прощать обиды.

—Не стоит тратить свое время на то, что «против вас». Приглядитесь. Сделайте выводы. Важным считаю сказать о том, что октябрь выпадет либо максимально легким, либо максимально нагруженным эмоционально. Чтобы избежать второго варианта, будьте внимательны к знакам судьбы и к своей интуиции, — предупредил Вафа.

Весов ждет выбор, вероятнее всего, связанный с работой. Принимая решения, нужно руководствоваться не сиюминутной выгодой, а перспективой. Отношения принесут ссоры. Им следует сразу же уступить, чтобы не допускать длительного конфликта.

Скорпионов ждет отличное завершение месяца. Покупки будут приносить радость, а любимые заставят гордиться ими. Это время лучше провести в компании близких людей.

Стрельцам вторую половину месяцаследует посвятить внутреннему состоянию. Осень для них — особенный период, когда они могут изменить ход событий.

Козерогам важно не оглядываться на прошлое, а начать жизнь с чистого листа и довериться судьбе. Нужно поверить в чудеса и не перегружать себя работой. Конец месяца может принести интересное путешествие.

Водолеям середина октября принесет риски в работе. В личных отношениях не стоит заниматься самокопанием. Это время не подходит для кардинальных перемен.

Рыбам следует не лениться, держать слово и следить за здоровьем. Это станет залогом удачного завершения месяца. Активность и хорошее настроение принесу сюрпризы, пишет Starhit.

Также экстрасенс Мехди Вафа назвал знаки зодиака, представителей которых сложно обмануть.