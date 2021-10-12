Завершилось благоустройство Госпитального сквера на юго-востоке Москвы
Специалисты завершили работы по благоустройству Госпитального сквера в столичном районе Лефортово. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
Сквер расположен на пересечении Солдатской улицы и Госпитального Вала.
В рамках благоустройства здесь обновили детскую площадку, на которой появились многоярусный игровой комплекс,веревочный аттракцион и безопасное покрытие.
Кроме того, на территории оборудовали зоны со скамейками для тихого отдыха, а также привели в порядок газон и зеленые насаждения.
— Сквер расположен на Госпитальной площади. Название происходит от старейшего медицинского учреждения Москвы – «Военной гошпитали». Она была основана в 1706 году по указу Петра I, а сегодня здесь располагается Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».
До этого специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству Солнцевского проспекта Москвы. Теперь по нему гуляют жители, ходят к метро и Центральному парку.