Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Завершилось благоустройство Госпитального сквера на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Город
Завершилось благоустройство Госпитального сквера на юго-востоке Москвы
Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы
Россия, Москва, Госпитальная площадь Карта всех событий

Специалисты завершили работы по благоустройству Госпитального сквера в столичном районе Лефортово. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Сквер расположен на пересечении Солдатской улицы и Госпитального Вала.

В рамках благоустройства здесь обновили детскую площадку, на которой появились многоярусный игровой комплекс,веревочный аттракцион и безопасное покрытие.

Кроме того, на территории оборудовали зоны со скамейками для тихого отдыха, а также привели в порядок газон и зеленые насаждения.

— Сквер расположен на Госпитальной площади. Название происходит от старейшего медицинского учреждения Москвы – «Военной гошпитали». Она была основана в 1706 году по указу Петра I, а сегодня здесь располагается Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

До этого специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству Солнцевского проспекта Москвы. Теперь по нему гуляют жители, ходят к метро и Центральному парку.

Читайте также:
Скверыгородское хозяйствоБлагоустройство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грузинский цирк, украинские клоуны

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы почему-то не спешим сказать хорошие слова

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте