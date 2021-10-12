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Власти сообщили, что контроль за соблюдением антиковидных мер в Москве будет продолжен

Михаил Алимов

Город
Власти сообщили, что контроль за соблюдением антиковидных мер в Москве будет продолжен
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве продолжат следить за соблюдением противоэпидемических мер. Об этом во вторник, 12 октября, сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Он напомнил, что во всех развлекательных заведениях должны измерять температуру сотрудников и посетителей на входе, столы должны быть расставлены на 1,5 метра друг от друга. Немерюк также подчеркнул, что все гости и работники должны соблюдать масочный режим.

Ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве была ожидаемой — это осенний подъем. Об этом во вторник, 5 октября, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством в режиме видеоконференции.

Накануне мэр Москвы заявил, что показатели заболеваемости COVID в столице пока в два раза ниже пиковых значений. Он также добавил, что среди людей старшего возраста в столице наблюдается самый низкий уровень вакцинации от коронавирусной инфекции.

За последние 24 часа в России выявили 28 190 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

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