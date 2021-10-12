Астрономы обнаружили странный сигнал, исходящий из центра нашей Галактики

Кадр видеозаписи YouTube-канала Swinburne University of Technology

Астрономы при помощи австралийского радиотелескопа ASKAP заметили необычный сигнал, который исходит со стороны центра Млечного Пути. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

При этом радиоволны не соотносятся ни с одним из известных источников и могут свидетельствовать о новом классе космических объектов.

— Посмотрев в сторону центра Галактики, мы обнаружили ASKAP J173608.2-321635, названный по его координатам. Этот объект был уникален тем, что вначале он был невидимым, затем стал ярким, затем исчез, а затем снова появился. Такое поведение было необычным, — цитирует руководителя исследования, профессора Тары Мерфи РИА Новости.

Кроме того, источник отличался высокой поляризацией: радиоволновой сигнал колебался в одном направлении, которое вращалось с течением времени.

По словам исследователей, яркость объекта резко менялась в 100 раз, а сигнал то включался, то выключался случайным образом.

— Мы никогда не видели ничего подобного. Сначала мы думали, что это пульсар, очень плотный тип вращающейся мертвой звезды, или же звезда, излучающая мощные вспышки. Но сигналы от этого нового источника не соответствуют тому, что мы ожидаем от этих типов небесных объектов, — отметил аспирант Школы физики Сиднейского университета Цзитенг Ван, написавший статью.

В течение девяти месяцев прошлого года авторы обнаружили шесть радиосигналов, а затем предприняли попытку найти объект в видимом свете, однако она не увенчалась успехом.

При использовании более чувствительного радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке ученым удалось поймать сигнал, однако они заметили, что поведение источника резко изменилось. Сигнал исчез уже за один день наблюдения, тогда как ранее длился несколько недель.

Пока исследователи не могут объяснить природу сигнала и планируют продолжить наблюдение за загадочным объектом после введения в эксплуатацию трансконтинентального радиотелескопа Square Kilometer Array.

Во вторник, 5 октября, первый в мире киноэкипаж вылетел на Международную космическую станцию. Примерно через 9,5 минуты после того как ракета оторвалась от стартовой точки, корабль «Союз МС-19» отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1а» и полетел на МКС.