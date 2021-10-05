Первый в мире киноэкипаж с Пересильд и Шипенко вылетел на МКС

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Первый в мире киноэкипаж вылетел на Международную космическую станцию во вторник, 5 октября.

В составе экипажа участники съемок фильма «Вызов» — российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, а также космонавт госкорпорации «Роскосмос» Антон Шкаплеров.

Видео: Роскосмос

По данным Роскосмоса, примерно через 9,5 минуты после того, как ракета оторвалась от стартовой точки, корабль «Союз МС-19» отделится от третьей ступени ракеты «Союз-2.1а» и полетит на Международную космическую станцию.

Впервые в истории управлять кораблем «Союз» будет всего один командир без помощи бортинженера.

Период времени от взлета до стыковки с МКС должен занять около 3 часов 17 минут.

Предположительно в 15:12 по московскому времени корабль причалит к модулю «Рассвет». Экипаж должен будет переместиться на борт станции в 17:05.

4 октября Роскосмос утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов». Киногруппа в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова проведет на космической станции около 10 дней.

«Вечерняя Москва» узнала у участников подробности космического путешествия. Так, режиссер картины раскрыл сюжет фильма, а главная актриса рассказала о своих страхах, которые она испытывала перед полетом.