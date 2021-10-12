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Экс-солист группы «Корни» рассказал, как попал на «Фабрику звезд»

Анна Михалюк

Общество
Экс-солист группы «Корни» рассказал, как попал на «Фабрику звезд»
Фото: Youtube / Света вокруг света

Музыкант и экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев рассказал о том, как его нашел продюсер Игорь Матвиенко.

— Я подрабатывал моделью и участвовал в показе. После показа меня представили Игорю Матвиенко, сказали, что мальчик поет и пишет песни. Игорь взял мой телефон, и через полгода мне от него позвонили и сказали приходить на прослушивание. Я спел песню «Я теряю корни», приехал Владимир Коробко, который впоследствии на «Фабрике» преподавал вокал. И после этого мне рассказали, что будет шоу по типу «За стеклом», но музыкальное. И мы разошлись еще на полгода, а потом встретились на кастинге, и я прошел. Мне было 19 лет, — вспоминает музыкант в интервью для YouTube-канала «Света вокруг света».

Павел Артемьев рассказал, что ушел из группы «Корни», которая была создана по окончании первой «Фабрики звезд», через восемь лет.

— Это было осознанное решение. Задолго до окончания контракта я знал, что не буду его продлевать, — рассказывает певец.

Павел Артемьев продолжает заниматься музыкальной карьерой и совмещает ее с актерским ремеслом.

Ранее Алекса, другая выпускница «Фабрики звезд», рассказала о начале романа с Тимати.

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