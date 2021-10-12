Психолог назвала яркие признаки послеродовой депрессии

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Послеродовая депрессия отличается раздражением, повышенной плаксивостью, упадническим настроением и истериками. Об этом рассказала детский и семейный психолог Наталия Наумова.

Она отметила, что признаки могут отличаться в зависимости от того, является ли женщина интровертом или экстравертом.

При этом последние, по словам специалиста, открыто говорят о своем состоянии, устраивают истерики, ругаются и требуют помощи.

— Другой вариант, если женщина замкнутая, то она вообще перестает разговаривать со всеми, ходит понурая и не обращается за помощью вообще, — добавила Наумова.

При этом психолог объяснила, что причины послеродовой депрессии могут быть разными. Среди них — неоправданные ожидания от материнства на фоне слишком долгих попыток забеременеть. Она подчеркнула, что в этот период для женщины очень важна поддержка близких, которые не должны ее стыдить или обвинять. В этом случае ее состояние быстро стабилизируется.

В противном случае специалист порекомендовала подключить к решению проблемы эндокринолога, психолога или психиатра исходя из конкретной ситуации.

— Каждый раз депрессия связана с тем, что у женщины идет сильнейший гормональный выброс, она может просто не справляться с выбросом кортизола, например. Если происходят сильные перепады настроения, то важно вовремя обратиться к эндокринологу, — приводит слова психолога «Москва 24».

Также она добавила, что избежать трагических случаев после родов женщинам поможет наблюдение у психолога, который, по мнению Наумовой, должен принимать в женских консультациях.

11 октября уполномоченный по правам человека в городе Татьяна Потяева заявила, что следует создать алгоритм наблюдения за женщинами с послеродовой депрессией.