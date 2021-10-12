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ДТП с упавшей в реку машиной на набережной Тараса Шевченко сымитировали во время киносъемок

Илья Ашуров

Происшествия
ДТП с упавшей в реку машиной на набережной Тараса Шевченко сымитировали во время киносъемок
Фото: РИА Новости
Россия, Москва, набережная Тараса Шевченко, 2 Карта всех событий

Факт ДТП с упавшей в реку на набережной Тараса Шевченко машиной не подтвердился. Инцидент произошел во время съемок кино. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— Не подтверждаем факт ДТП на набережной Тараса Шевченко, дом 2. В этом месте в настоящий момент проходят съемки фильма. Во время съемок автомобиль упал в воду, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что оформлять произошедшее как ДТП не будут и пострадавших в результате инцидента нет. Проведение съемок было согласовано.

Также 12 октября рядом с домом № 2 на Центральном проспекте в Зеленограде произошло ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей.

По предварительным данным, ДТП случилось из-за того, что водитель автомобиля Lada Largus резко затормозил. После этого в его машину врезался рейсовый автобус, который ехал в попутном направлении. В автобус в свою очередь врезался автомобиль Dodge, ехавший позади него.

В результате происшествия пострадали четыре человека — три пассажира автобуса и водитель автомобиля Lada. В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, у всех пострадавших несерьезные травмы.

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