Смертность от COVID-19 среди непривитых пожилых людей выросла до 15–20 процентов

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В России в несколько раз увеличилась процентная смертность от коронавирусной инфекции, особенно много летальных исходов среди непривитого пожилого населения, сообщает ОСН со ссылкой на источник в Минздраве РФ.

— Судя по данным, которые есть сейчас, в целом смертность от COVID-19 выросла до 4–5 процентов. А среди невакцинированных пожилых смертность составляет около 15–20 процентов, — говорится в сообщении.

В начале пандемии смертность от коронавирусной инфекции в России составляла 1,8–2 процента. Новый штамм «дельта» стал более заразным — это увеличило количество летальных исходов.

В этой ситуации людям старше 60 лет стоит обязательно пройти вакцинацию. Специалисты отмечают, что даже люди, получившие только первый компонент вакцины, переносят заболевание легче в случае заражения. Чаще всего обходится без госпитализации. У них наблюдается повышение температуры, снижение уровня кислорода в крови, но эти симптомы проходят довольно быстро.

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Ранее стало известно, что почти треть россиян уже сделала прививку от коронавирусной инфекции.