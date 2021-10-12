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Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году произойдет индексация соцпособий на 4,8 процента

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году произойдет индексация соцпособий на 4,8 процента
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на проект столичного бюджета следующего года заложена индексация социальных пособий на 4,8 процента. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в пресс-службе главы города.

Уточняется, что в бюджете на 2022 год предусмотрено 564,5 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, льготный проезд в общественном городском транспорте, оплату ЖКХ, покупку лекарственных препаратов и многое другое.

— По сравнению с 2021 годом расходы на эти цели вырастут на 6,1 процента, — написали в пресс-службе Сергея Собянина.

При этом 75,6 миллиарда рублей из городского бюджета направят на выплаты семьям с детьми, а 169,7 миллиарда — на пенсии безработным гражданам старшего возраста.

— Предусмотренные средства позволят провести индексацию пособий и компенсационных выплат семьям с детьми и гражданам старшего поколения на 4,8 процента, — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы мэра Москвы.

Также в следующем году минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой увеличат до 21 193 рублей в месяц.

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