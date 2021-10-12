Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году произойдет индексация соцпособий на 4,8 процента
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на проект столичного бюджета следующего года заложена индексация социальных пособий на 4,8 процента. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в пресс-службе главы города.
Уточняется, что в бюджете на 2022 год предусмотрено 564,5 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, льготный проезд в общественном городском транспорте, оплату ЖКХ, покупку лекарственных препаратов и многое другое.
— По сравнению с 2021 годом расходы на эти цели вырастут на 6,1 процента, — написали в пресс-службе Сергея Собянина.
При этом 75,6 миллиарда рублей из городского бюджета направят на выплаты семьям с детьми, а 169,7 миллиарда — на пенсии безработным гражданам старшего возраста.
— Предусмотренные средства позволят провести индексацию пособий и компенсационных выплат семьям с детьми и гражданам старшего поколения на 4,8 процента, — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы мэра Москвы.
Также в следующем году минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой увеличат до 21 193 рублей в месяц.