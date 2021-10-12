Минимальный размер пенсии в столице увеличат до 21 193 рублей в месяц

Фото: pixabay.com

Минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой увеличат до 21 193 рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы во вторник, 12 октября.

Отмечается, что до этого выплата составляла 20 222 рубля в месяц.

— Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 20 222 до 21 193 рублей в месяц. За счет городской доплаты минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве в полтора раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством, — написали в пресс-службе Сергея Собянина.

РИА Новости со ссылкой на сообщение добавило, что такую меру поддержки получат более двух миллионов столичных пенсионеров.

Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на проект столичного бюджета следующего года заложена индексация социальных пособий на 4,8 процента.

В городском бюджете на 2022 год предусмотрено 564,5 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, льготный проезд в общественном городском транспорте, оплату ЖКХ, покупку лекарственных препаратов и многое другое.