Более 300 граммов марихуаны изъяли у пассажира такси в Москве

Фото: Пресс-служба МВД по Москве

Россия, Москва, Северодвинская улица Карта всех событий

На северо-востоке Москвы автоинспекторы задержали 19-летнего молодого человека, который перевозил в такси марихуану. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Сотрудники полиции остановили для проверки документов автомобиль такси Lada на Северодвинской улице. Во время проверки они обратили внимание на то, что пассажир на заднем сиденье заметно нервничает. Полицейские задали ему вопрос: есть ли у него с собой запрещенные вещества? Молодой человек ответил утвердительно.

— Следственно-оперативной группой при осмотре рюкзака и сумки у молодого человека было обнаружено пять пакетов с растительным и два пакета с порошкообразным веществом, — говорится в сообщении ведомства.

Последующая экспертиза показала, что в одном из пакетов оказалась марихуана общим весом свыше 300 граммов.

В настоящее время задержанный находится под домашним арестом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей».

6 октября сообщалось, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном хранении 700 граммов наркотических средств в подмосковной Балашихе. Подозреваемым оказался 32-летний местный житель.