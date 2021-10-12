Фото: president.gov.ua

Украине незачем побеждать «родственный народ», а открытие газопровода «Северный поток — 2» может изменить планы Киева. Об этом заявили читатели болгарской газеты «Факти» в ответ на заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина.

— Этой статье нужен новый заголовок. Что-то типа «Украинцы — о том, как американцы победили бы Россию», — написал пользователь От Страни.

Читатель по имени Абе посетовал, «как много всяких идиотов». Он также поинтересовался, зачем Украине «прислуживать англосаксам» с целью «победы» над родственным народом.

Украине не удастся вернуть Крым, но политики в Киеве «сами доигрались», уверен пользователь Emilio. Ему вторит комментатор под ником Ежко, говоря, что «США и Россия будут биться до последнего украинца».

По мнению Данаила Лазарова, «все ненавидят» Америку из-за того, что она везде сует свой нос. Несколько читателей также согласились, что открытие «Северного потока — 2» может дать Украине повод захотеть стать частью России, отмечается на сайте газеты.

20 августа Климкин заявил, что Киев сможет «остановить» Россию только при помощи США. Кроме того, Украина уже якобы «выиграла в борьбе с Россией», хоть и не окончательно, добавил он. При этом Киеву пока не удалось сделать страну частью Запада, признал дипломат.