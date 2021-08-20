Экс-глава МИД Украины назвал единственный способ остановить Россию
Киев сможет «остановить» Россию только при помощи США. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
Вашингтону, по его словам, удалось частично решить задачу борьбы против террористической группировки «Аль-Каида»*, но он не справился с созидательной деятельностью, проиграв «борьбу за новый Афганистан».
Кроме того, Украина уже якобы «выиграла в борьбе с Россией», хоть и не окончательно, добавил Климкин. При этом Киеву пока не удалось сделать страну частью Запада, признал он.
Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести Вашингтон к свертыванию борьбы на новые демократии — в частности, за новую Украину, предупредил экс-дипломат. Но Киеву необходим общий успех с США, так как только с ними страна якобы сможет остановить Россию, отметил Климкин на своей странице в Facebook.
Ситуация в Афганистане
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы** начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»** удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.
На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.
13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы** взяли под охрану внешний периметр посольства России.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической и запрещена на территории России.
** «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.