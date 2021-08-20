Экс-глава МИД Украины назвал единственный способ остановить Россию

Фото: president.gov.ua

Киев сможет «остановить» Россию только при помощи США. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Вашингтону, по его словам, удалось частично решить задачу борьбы против террористической группировки «Аль-Каида»*, но он не справился с созидательной деятельностью, проиграв «борьбу за новый Афганистан».

Кроме того, Украина уже якобы «выиграла в борьбе с Россией», хоть и не окончательно, добавил Климкин. При этом Киеву пока не удалось сделать страну частью Запада, признал он.

Неудача в борьбе за «новый Афганистан» может привести Вашингтон к свертыванию борьбы на новые демократии — в частности, за новую Украину, предупредил экс-дипломат. Но Киеву необходим общий успех с США, так как только с ними страна якобы сможет остановить Россию, отметил Климкин на своей странице в Facebook.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы** начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»** удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы** взяли под охрану внешний периметр посольства России.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической и запрещена на территории России.

** «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.