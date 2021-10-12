Названы популярные даты для свадеб москвичей в октябре‑ноябре

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В октябре самыми популярными датами для свадеб в Москве стали 02.10.21, 21.10.21, в ноябре — 06.11.21, 11.11.21 и 12.11.21. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу управления ЗАГС столицы.

Столичные пары традиционно заблаговременно подают заявления. На свадьбы в октябре-декабре в отделы ЗАГС заявления поступают за один–два месяца.

Большое количество заявлений было подано на начало октября. Самой популярной датой стало 2 октября, в этот день поженились около 700 пар.

В ноябре самая популярная дата — 6 ноября. Она выпадает на субботу, до нее идут два выходных дня, поэтому пары могут без суеты подготовиться к субботнему торжеству. Также многие любят красивые сочетания цифр, например, 11.11.2021.

С начала года в Москве заключили около 60 тысяч браков. Это на 40 процентов больше, чем по итогам прошлого года. Специалисты отмечают, что в прошлом году количество регистраций снизилось из-за пандемии коронавируса.