Стало известно, граждане каких зарубежных стран чаще всего женятся в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Среди граждан дальних зарубежных стран в брак в российской столице чаще всего вступают женихи из Нигерии, Турции и Афганистана и невесты из Вьетнама, Нигерии и Афганистана, сообщает РИАМО.

В столице есть возможность заключить брак с гражданином другой страны в любом столичном ЗАГСе и на выездных площадках. Чаще браки заключаются с иностранными женихами, нежели с невестами. Среди зарегистрированных в Москве браков с гражданами дальнего зарубежья 78 процентов иностранных женихов и 22 процента иностранных невест.

Среди иностранных женихов больше всего граждан Нигерии, Турции, Афганистана, Кубы, Вьетнама, Индии. По сравнению с прошлым годом, выросло число женихов из европейских стран. В брак в столице вступают граждане Великобритании, Сербии, Германии, Италии.

Что касается гражданства иностранных невест, то чаще всего среди женщин из дальнего зарубежья в 2021 году вступали в брак гражданки Вьетнама, Нигерии, Афганистана. Также много иностранных невест из Латвии, Китая, США и Кубы.

Не все иностранные граждане хорошо владеют русским языком, поэтому появилась возможность дублирования текста церемонии на английский язык.

До этого стало известно, какие даты чаще всего выбирают москвичи для регистрации браков в октябре и ноябре.