Первый в стране институт по изучению тайфунов появился в Японии
Первый японский институт, который будет заниматься только изучением тайфунов, открылся недалеко от Токио.
Исследовательский центр начал работу на базе Национального университета Иокогамы. Специалисты приступили к работе 1 октября. В центре ведут работу эксперты и ученые, которые будут прогнозировать ущерб от непогоды и разрабатывать меры по противодействию стихии.
Кроме того, специалисты планируют найти способ превратить тайфуны в источник возобновляемой энергии. Предположительно, это можно сделать, если силу удара стихии направить на турбины, которые будут установлены на беспилотных кораблях, сообщает «МИР 24».
Напомним, летом этого года проведение Олимпийских игр в Токио оказалось под угрозой из-за тайфуна «Непартак». Тогда от сильных ливней и ветра пострадало несколько городов.
Ранее, в сентябре 2021 года, в Японии были приняты необходимые меры из-за тайфуна «Миндул».
Источник: https://mir24.tv/