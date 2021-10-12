Первый в стране институт по изучению тайфунов появился в Японии

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Первый японский институт, который будет заниматься только изучением тайфунов, открылся недалеко от Токио.

Исследовательский центр начал работу на базе Национального университета Иокогамы. Специалисты приступили к работе 1 октября. В центре ведут работу эксперты и ученые, которые будут прогнозировать ущерб от непогоды и разрабатывать меры по противодействию стихии.

Кроме того, специалисты планируют найти способ превратить тайфуны в источник возобновляемой энергии. Предположительно, это можно сделать, если силу удара стихии направить на турбины, которые будут установлены на беспилотных кораблях, сообщает «МИР 24».

Напомним, летом этого года проведение Олимпийских игр в Токио оказалось под угрозой из-за тайфуна «Непартак». Тогда от сильных ливней и ветра пострадало несколько городов.

Ранее, в сентябре 2021 года, в Японии были приняты необходимые меры из-за тайфуна «Миндул».

Источник: https://mir24.tv/