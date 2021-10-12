Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве

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Сотрудники пресс-службы управления ЗАГС Москвы назвали самые необычные имена, которые дали своим детям жители столицы в этом году.

С начала 2021 года новорожденных в столице называли такими необычными именами, как Эрен, Леви, Светозар, Елизар, Аделаида, Муза, сообщает РИАМО. Имена Эрен и Леви пришли из популярного в этом году аниме «Атака титанов». В то же время прошла мода на имена из сериала «Игра престолов»: только трех девочек в этом году назвали Арьями.

Чаще стали появляться старорусские и древнеславянские имена у мальчиков: Лучезар, Светломир, Святогор, Добромир, Елизар, Евсей. Среди древнеславянских имен лидирующие позиции занимают Лука и Савелий.

У девочек также встречаются оригинальные имена, например, Лиса, Румяна, Сахар, Космея, Диора, Тициана.

Что касается обычных имен, то предпочтения жителей столицы с 2019 года практически не менялись. Самыми популярными именами для новорожденных в Москве в 2021 году являются Александр и София (Софья). В пятерку популярных мужских имен также вошли Максим, Михаил, Марк, Артем. Среди женских имен пользуются популярностью Анна, Мария, Алиса.

Среди рожденных с начала 2021 года детей 51,5 процента мальчиков и 48,5 процента девочек.

Ранее эксперты назвали шесть судьбоносных женских имен.