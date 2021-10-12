Андрей Бочкарев рассказал о строительстве 35 новых станций метро до конца 2024 года

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Москве планируется построить 35 новых станций и 76 километров линий столичного метрополитена до конца 2024 года. Об этом во вторник, 12 октября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что до конца текущего года специалисты планируют завершить возведение 17,5 километра линий метро, девяти станций подземки и реконструкцию остановочного пункта «Каховская».

— В последующие три года предполагается построить еще 58,5 километра линий и 25 станций, — заявил заммэра.

Андрей Бочкарев добавил, что основной задачей остается завершение строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).

— Помимо этого, продолжится реализация других проектов столичного метростроения: строительства новой Троицкой ветки, продления существующей Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково, Сокольнической — до станции «Потапово», Люблинско-Дмитровской линии — до поселка Северный. Кроме того, мы начнем строительство новых Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток метро, а также участка продления Арбатско-Покровской линии в Гольяново, — заключил заместитель мэра столицы.

В субботу, 9 октября, Андрей Бочкарев рассказал, что в столице завершена проходка правого перегонного тоннеля между станцией «Каширская» и переходной камерой у строящейся станции «Кленовый бульвар» на восточном участке БКЛ столичного метро.