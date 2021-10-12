Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Действуем поэтапно»: Путин раскрыл главного врага российского общества

Иван Юминов

Экономика
«Действуем поэтапно»: Путин раскрыл главного врага российского общества
Фото: Администрация президента РФ

Главным врагом российского общества являются низкие доходы миллионов граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 12 октября.

— В нашей стране, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов. Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей, — рассказал он.

Властям в ближайшие годы следует создать целостную систему поддержки семей с детьми вплоть до окончания ребенком школы, добавил Путин. Официальные лица, по словам главы государства, уже начали заниматься этим, и они «действуют поэтапно».

Базовой задачей, как уточнил российский лидер, является повышение доходов людей и создание рабочих мест. Кроме того, перед властями стоит цель обеспечить рост экономики и снять барьеры для развития малого бизнеса.

Президент поручил правительству в течение месяца подготовить новые предложения по мерам социальной поддержки граждан. Это востребовано в условиях повышенной инфляции, приводит слова Путина сайт Кремля.

12 октября Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в стране на текущий год с 5,8 до 7,4 процента. Основным фактором роста цен выступает продовольственная инфляция.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, что повышение прогноза по инфляции в России на 2021 год зависит от внешних рынков. По его словам, страна является участником международной экономической жизни, и тенденции на международных рынках и посткризисные волатильности являют собой «гнет» для цен.

Читайте также:
Владимир ПутинЗарплатыинфляция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте