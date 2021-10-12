«Действуем поэтапно»: Путин раскрыл главного врага российского общества

Фото: Администрация президента РФ

Главным врагом российского общества являются низкие доходы миллионов граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 12 октября.

— В нашей стране, а значит, у всех нас, много общих сложных вызовов. Главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей, — рассказал он.

Властям в ближайшие годы следует создать целостную систему поддержки семей с детьми вплоть до окончания ребенком школы, добавил Путин. Официальные лица, по словам главы государства, уже начали заниматься этим, и они «действуют поэтапно».

Базовой задачей, как уточнил российский лидер, является повышение доходов людей и создание рабочих мест. Кроме того, перед властями стоит цель обеспечить рост экономики и снять барьеры для развития малого бизнеса.

Президент поручил правительству в течение месяца подготовить новые предложения по мерам социальной поддержки граждан. Это востребовано в условиях повышенной инфляции, приводит слова Путина сайт Кремля.

12 октября Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в стране на текущий год с 5,8 до 7,4 процента. Основным фактором роста цен выступает продовольственная инфляция.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, что повышение прогноза по инфляции в России на 2021 год зависит от внешних рынков. По его словам, страна является участником международной экономической жизни, и тенденции на международных рынках и посткризисные волатильности являют собой «гнет» для цен.