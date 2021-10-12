Эксперт объяснил, какого водителя можно считать пьяным

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Российские власти хотят ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде — теперь предлагается привлекать пьяных водителей к уголовной ответственности. Свои предложения ответственные ведомства должны предоставить до 1 ноября. Водителей-рецидивистов предлагают лишать прав пожизненно. Наказание будет применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме.

Ваган Саркисян, врач-нарколог, кандидат медицинских наук, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, в каком состоянии должен быть водитель, когда садится за руль транспортного средства.

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Какого водителя считать пьяным

— Количество промилле еще не говорит о том, в каком состоянии находится человек. Более того, промилле могут ничего не показывать, но человек будет не способен к вождению. И наоборот. Употребление алкоголя — это противопоказание для вождения. Многое зависит от базовых функций организма, нагрузок и лекарственных препаратов, которые были употреблены человеком в этот день. Все зависит от обмена веществ, — объясняет Ваган Саркиясн.

Также доктор отмечает, что, несмотря на проводимые в некоторых странах тесты на трезвость, последнее слово будет за врачом-наркологом, который опирается на результаты лабораторных исследований.

Ранее врачи назвали безопасное количество алкоголя, которое человек может употреблять в сутки.