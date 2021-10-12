Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт объяснил, какого водителя можно считать пьяным

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, какого водителя можно считать пьяным
Фото: Pixabay

Российские власти хотят ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде — теперь предлагается привлекать пьяных водителей к уголовной ответственности. Свои предложения ответственные ведомства должны предоставить до 1 ноября. Водителей-рецидивистов предлагают лишать прав пожизненно. Наказание будет применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме.

Ваган Саркисян, врач-нарколог, кандидат медицинских наук, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, в каком состоянии должен быть водитель, когда садится за руль транспортного средства.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Какого водителя считать пьяным

— Количество промилле еще не говорит о том, в каком состоянии находится человек. Более того, промилле могут ничего не показывать, но человек будет не способен к вождению. И наоборот. Употребление алкоголя — это противопоказание для вождения. Многое зависит от базовых функций организма, нагрузок и лекарственных препаратов, которые были употреблены человеком в этот день. Все зависит от обмена веществ, — объясняет Ваган Саркиясн.

Также доктор отмечает, что, несмотря на проводимые в некоторых странах тесты на трезвость, последнее слово будет за врачом-наркологом, который опирается на результаты лабораторных исследований.

Ранее врачи назвали безопасное количество алкоголя, которое человек может употреблять в сутки.

Читайте также:
пьяная ездаВодители
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Боярыня укатила на красной иномарке

Все мнения
О проекте