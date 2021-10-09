Названа допустимая доза алкоголя для взрослых людей

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Условная норма для взрослых людей составляет 10 граммов чистого алкоголя в день. Отмечается, что на один бокал вина (140 миллилитров) приходится примерно 13 граммов чистого спирта. Одна рюмка крепкого алкоголя (40 миллилитров) содержит 12,5 грамма спирта. Об этом сообщил психиатр-нарколог Федерального медико-биологического агентства Шамиль Абдрашитов.

По его словам, безопасными вышеперечисленные дозы назвать нельзя.

— По данным ВОЗ, безопасной дозы алкоголя не существует. На этом можно было бы смело ставить жирную точку, но большинству людей понять и принять это очень сложно, так как алкоголь разрешен и доступен, а информации о его вреде слишком мало, — заявил врач в беседе с агентством «Прайм».

Существуют исследования, которые говорят о том, что люди, употребляющие алкоголь в небольших количествах, имеют меньший риск развития болезней сердца и сахарного диабета. Но чаще всего случается так, что в жизни сложно контролировать количество принятого алкоголя. В итоге человек может стать его заложником.

— Я почти уверен, что никто из нас не принимает алкоголь в лечебных целях: мы преследуем совершенно другие эффекты, — отметил нарколог.

В пятницу, 8 октября, диетолог перечислила алкогольные напитки, которые подходят для диабетиков. Она отметила, что при заболевании сахарным диабетом прием алкоголя возможен, но редко и в умеренных дозах. И лучше отдавать предпочтение напиткам с минимальным содержанием сахара.