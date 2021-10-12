Ученые выявили сотни генов, связанных с беременностью

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Биологи из Университета Буффало в США выявили ряд генов, связанных с беременностью. Открытие ученых дает возможность лучше понять, почему беременность у человека протекает не так, как у других видов млекопитающих.

Авторы исследования отметили, что и беременность, и роды у человека длятся гораздо дольше, чем у других видов, а плацента является «очень инвазивной», глубоко проникая в стенку матки. Также у людей часто встречаются такие осложнения беременности, как преждевременные роды и преэклампсия, передает «МИР 24».

Авторы исследования сравнили активность генов в слизистой оболочке матки с генами других животных — не только млекопитающих, но также ящериц и птиц. В результате они выявили сотни генов, которые особым образом эволюционировали именно у людей. Они либо активировались, либо отключались в первом триместре беременности.

Среди них есть гены, связанные с межклеточной коммуникацией, регуляцией иммунного ответа и воспаления, а также способностью человеческой плаценты глубоко проникать в стенку матки.

Кроме того, исследование показало, что особую роль в начале беременности играет гормон серотонин, но, по словам ученых, эта тема требует дополнительного изучения.

До этого ученые разработали обезболивающее, не вызывающее привыкания.

Источник: mir24.tv