Ученые разработали обезболивающее, которое не вызывает зависимости

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Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Баффало разработали новый препарат для местного лечения воспалительной боли. Они обнаружили, что для того, чтобы сигнализировать о боли, особый тип нейронов — содержащий пептид, связанный с геном кальцитонина — задействует эндоцитоз, процесс, при котором клетка захватывает твердые частицы или живые клетки.

— Когда мы подавляли эндоцитоз с помощью генетического или фармакологического подходов, наблюдалось существенное уменьшение боли, — сказал один из авторов исследования Машин Пауэлл.

Введение разработанного учеными липидированного пептида AP2 в окончания болевых нейронов позволяло значительно снизить их гиперактивность, говорится в статье опубликованной в журнале Nature Сommunications.

Преимущество нового обезболивающего в том, что его использование позволяет избежать зависимости, возникающей от многих препаратов, отметили ученые.

1 октября Американские ученые из Университета штата Юта во время исследований обнаружили ранее неизвестный белок retroCHMP3. Он способен блокировать формирование новых частиц ВИЧ и вируса Эбола.