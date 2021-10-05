Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые разработали обезболивающее, которое не вызывает зависимости

Виктория Храменкова

Технологии
Ученые разработали обезболивающее, которое не вызывает зависимости
Фото: Pexels

Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Баффало разработали новый препарат для местного лечения воспалительной боли. Они обнаружили, что для того, чтобы сигнализировать о боли, особый тип нейронов — содержащий пептид, связанный с геном кальцитонина — задействует эндоцитоз, процесс, при котором клетка захватывает твердые частицы или живые клетки.

— Когда мы подавляли эндоцитоз с помощью генетического или фармакологического подходов, наблюдалось существенное уменьшение боли, — сказал один из авторов исследования Машин Пауэлл.

Введение разработанного учеными липидированного пептида AP2 в окончания болевых нейронов позволяло значительно снизить их гиперактивность, говорится в статье опубликованной в журнале Nature Сommunications.

Преимущество нового обезболивающего в том, что его использование позволяет избежать зависимости, возникающей от многих препаратов, отметили ученые.

1 октября Американские ученые из Университета штата Юта во время исследований обнаружили ранее неизвестный белок retroCHMP3. Он способен блокировать формирование новых частиц ВИЧ и вируса Эбола.

Читайте также:
УченыеобезболивающееМедицина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Обыкновенный цинизм

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не люблю, но жить останусь

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Советская идея перестала быть интересной

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сражались до последней пули

Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Все мнения
О проекте