Американские ученые обнаружили блокирующий ВИЧ белок

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Американские ученые из Университета штата Юта во время исследований обнаружили ранее неизвестный белок retroCHMP3. Он способен блокировать формирование новых частиц ВИЧ и вируса Эбола, сообщает «МИР 24».

Данный белок не приводит к нарушениям в работе клеточных систем. Он присутствует в организмах мышей и обезьян, но у человека его нет.

В рамках эксперимента специалисты осуществили пересадку гена retroCHMP3 в человеческие клеточные культуры. Оказалось, что после этого они становятся неуязвимы не только для ВИЧ, но и для других возбудителей заболеваний.

Ученые выразили надежду, что этот белок в будущем станет основой для эффективных противовирусных лекарств. Но для этого потребуется провести большое количество исследований.

До этого ученые рассказали, как можно справиться с диабетом второго типа. По мнению ученых, главный фактор, который влияет на развитие диабета, — это лишний вес. Эксперты предполагают, что снижение веса на 15 и более процентов может замедлить развитие недуга.

Источник: mir24.tv