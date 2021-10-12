Роспотребнадзор обосновал введение обязательной вакцинации в Петербурге

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Введение обязательной вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге для граждан, работающих с населением, обусловлено ростом числа заболевших. Об этом заявили в городском управлении Роспотребнадзора во вторник, 12 октября.

— Я, главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Башкетова Н. С., проанализировав показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) совокупного населения Санкт-Петербурга, отмечаю ухудшение эпидемической ситуации, нарастание темпов распространения COVID-19, — говорится в документе.

С начала сентября, по данным ведомства, недельные темпы прироста заболеваемости коронавирусом в городе колеблются в диапазоне от 10 до 27 процентов. Темп прироста за сутки также увеличился с 0,12 до 0,44.

Рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован во всех возрастных группах жителей Санкт-Петербурга. Число госпитализированных с коронавирусом пациентов выросло за прошедшую неделю на 18 процентов.

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До 15 ноября не менее 80 процентов сотрудников предприятий, связанных с обслуживанием населения, должны привиться первым компонентом вакцины. Требования также распространяются на служащих муниципальных учреждений и сотрудников органов власти.

Полный цикл вакцинации им предписано завершить в срок до 15 декабря, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

11 октября замглавы московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила о начале четвертой волны COVID-19 в России.

Эксперт уточнила, что в России доминирует штамм «дельта», он требует большей защиты. Возникновение новых вариантов можно приостановить при формировании иммунитета у большинства населения, заключила специалист.