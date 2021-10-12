Фото: pixabay.com

Первое «цифровое» село появилось на Камчатке, передает ОТР.

Волоконно-оптическую линию подвели к селу Соболеву, расположенному на западном побережье Камчатки. Всего в селе проживают более 1500 человек. Теперь здесь есть высокоскоростной интернет со скоростью до 1 Гбит/c. К нему подключены дома, школы и поликлиники.

Специалисты разместили пять точек доступа Wi-Fi с единой авторизацией: на центральной площади села, в Доме культуры «Соболевский» и в местной поликлинике.

Чтобы обеспечить людей интернетом, провайдер проложил 200 километров линий связи. Строительство велось от села Кавалеровского Усть-Большерецкого района. Жители Соболева до прихода оптики пользовались спутниковым интернетом.

По проекту «Цифровое село» в Соболеве также внедрили систему для безопасности населения. На улицах установили 44 камеры видеонаблюдения, десять из них оснастят функциями видеоаналитики.

Ранее сообщалось, что россияне смогут проголосовать за населенные пункты, которые подключат к интернету в следующем году.