Дефицит бюджета столицы на следующий год составит 372 миллиарда рублей

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Планируемый на 2022 год дефицит бюджета Москвы составит 372 миллиарда рублей. Такие данные во вторник, 12 октября, внесли в законопроект городского бюджета на следующий год.

Однако недостаток денежных средств возможно сократить с помощью экономии во время проведения конкурсных процедур и за счет получения дополнительных доходов.

При этом вероятность привлечения займов до 300,3 миллиарда рублей в 2022 году предусмотрели в законопроекте. Реальный объем таких поступлений определят по итогам исполнения бюджета Москвы.

Уточняется, что займы — необходимое решение, которое позволяет инвестировать в инфраструктуру, развивать город и не разрушать стабильность бюджета столицы.

По результатам текущего года доходы Москвы составят 3,1 триллиона рублей. Такой показатель на 20 процентов выше 2019 года.

В пресс-службе мэра столицы Сергея Собянина заключили, что такие цифры говорят о возвращении экономики города к уровню до пандемии коронавируса, передает Интерфакс.

Также во вторник, 12 октября, правительство Москвы утвердило Адресную инвестиционную программу (АИП) на период с 2022 по 2024 год. Программа включает список финансируемых из московского бюджета объектов, которые планируется возвести или реконструировать.