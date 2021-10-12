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Волочкова раскрыла поклонникам свой рост и вес

Дарья Чентаева

Общество
Волочкова раскрыла поклонникам свой рост и вес
Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова в рамках рубрики «Вопрос — ответ» на своей странице в Instagram ответила на один из самых популярных вопросов поклонников. Подписчиков интересовали параметры фигуры знаменитой балерины.

Волочкова написала, что ее вес составляет 53 килограмма, а рост — 172 сантиметра.

Волочкова раскрыла поклонникам свой рост и весФото: instagram.com/volochkova_art

Также подписчики задали звезде несколько вопросов по поводу питания и диет. Балерина отметила, что практически полностью исключила из рациона мясо, потому что ей не нравится его вкус. На завтрак Волочкова съедает овощной суп, а вечером два вареных яйца, иногда дополняя приемы пищи листьями салата.

На просьбу посоветовать быструю диету Волочкова ответила что, существуют монодиеты, с помощью которых можно достаточно легко сбросить лишние килограммы, но для этого тоже нужно время. Также звезда отметила, что для идеальной фигуры одной диеты недостаточно — необходимы регулярные физические нагрузки.

— Но запомните все: милые девушки, ни одна диета не будет работать без физической нагрузки, — добавила Волочкова в Instagram.

Ранее Волочкова объяснила поклонникам свою страсть к такому гимнастическому элементу, как шпагат. Балерина заявила, что шпагат — элемент ее профессии, она «в нем живет».

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