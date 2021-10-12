«Ося дома»: пропавшего кота вернули в Музей Ахматовой в Петербурге
Кота Осю, пропавшего из Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге, вернули обратно. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 12 октября.
— Ося дома! Музейный кот вернулся в Фонтанный дом! Он уже принял порцию лекарств, поел и потихоньку приходит в себя, — говорится в сообщении.
Сотрудники музея в поисках животного запустили кампанию в СМИ и социальных сетях. Кроме того, они обратились в городской мониторинговый центр, расклеили объявления и запросили записи с камер видеонаблюдения.
Крик о помощи «облетел весь город», и Осю вернули в музей. Служащие планируют показать кота ветеринару и сообщить правоохранителям о его возвращении.
Ося, являющийся старшим музейным котом учреждения, пропал 8 октября в саду Фонтанного дома. Из описания следовало, что он «рыжий, крупный, спокойный, кастрирован», ему около 16 лет.
Животное должно регулярно посещать ветеринара и дважды в день принимать лекарства. Они жизненно необходимы для кота, отмечается на странице музея в социальной сети «ВКонтакте».