«Ося дома»: пропавшего кота вернули в Музей Ахматовой в Петербурге

Фото: vk/akhmatova.museum

Кота Осю, пропавшего из Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге, вернули обратно. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 12 октября.

— Ося дома! Музейный кот вернулся в Фонтанный дом! Он уже принял порцию лекарств, поел и потихоньку приходит в себя, — говорится в сообщении.

Сотрудники музея в поисках животного запустили кампанию в СМИ и социальных сетях. Кроме того, они обратились в городской мониторинговый центр, расклеили объявления и запросили записи с камер видеонаблюдения.

Крик о помощи «облетел весь город», и Осю вернули в музей. Служащие планируют показать кота ветеринару и сообщить правоохранителям о его возвращении.

Ося, являющийся старшим музейным котом учреждения, пропал 8 октября в саду Фонтанного дома. Из описания следовало, что он «рыжий, крупный, спокойный, кастрирован», ему около 16 лет.

Животное должно регулярно посещать ветеринара и дважды в день принимать лекарства. Они жизненно необходимы для кота, отмечается на странице музея в социальной сети «ВКонтакте».