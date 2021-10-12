Путин назначил своим помощником губернатора Ярославской области Миронова

Фото: Администрация президента РФ

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подал в отставку и был назначен помощником президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 12 октября.

— Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником президента РФ, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области по собственному желанию. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — говорится в указе главы государства.

Временно исполняющим обязанности главы Ярославской области Путин назначил Михаила Евраева. Указ, как следует из его текста, вступает в силу со дня подписания, отмечается на сайте Кремля.

4 октября Путин предложил заместителю главы Минстроя Максиму Егорову стать временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области. В ответ тот заявил, что готов к новой должности.

Егоров не стал скрывать, что такое назначение для него — это вызов. Однако он поблагодарил президента за доверие и согласился возглавить областную администрацию. По словам госслужащего, ему понятны задачи, которые необходимо реализовать в регионе.