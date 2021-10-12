Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Машина перевернулась в результате ДТП на проспекте Маршала Жукова

Виктория Сикерина

Происшествия
Машина перевернулась в результате ДТП на проспекте Маршала Жукова
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, 59 Карта всех событий

Автомобиль перевернулся в результате дорожной аварии около дома № 59 на проспекте Маршала Жукова в Москве. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают оперативные городские службы.

Из-за ДТП движение по магистрали в сторону центра по двум полосам было затруднено.

Видео: @rentv_news

Позже в пресс-службе ведомства заявили, что транспортное движение на участке полностью восстановили.

Во вторник утром, 12 октября, в Зеленограде произошла авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей, в результате которой получили травмы четыре человека. Столкновение случилось рядом с домом № 2 на Центральном проспекте.

Также российские ведомства должны будут до 1 ноября выдвинуть предложения по введению уголовной ответственности для водителей, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. С соответствующим распоряжением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он отметил, что меры уголовной ответственности будут применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме.

Читайте также:
проспект Маршала ЖуковаДТПМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Все мнения
О проекте