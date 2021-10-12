Машина перевернулась в результате ДТП на проспекте Маршала Жукова

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Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, 59 Карта всех событий

Автомобиль перевернулся в результате дорожной аварии около дома № 59 на проспекте Маршала Жукова в Москве. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают оперативные городские службы.

Из-за ДТП движение по магистрали в сторону центра по двум полосам было затруднено.

Видео: @rentv_news

Позже в пресс-службе ведомства заявили, что транспортное движение на участке полностью восстановили.

Во вторник утром, 12 октября, в Зеленограде произошла авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей, в результате которой получили травмы четыре человека. Столкновение случилось рядом с домом № 2 на Центральном проспекте.

Также российские ведомства должны будут до 1 ноября выдвинуть предложения по введению уголовной ответственности для водителей, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. С соответствующим распоряжением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он отметил, что меры уголовной ответственности будут применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме.