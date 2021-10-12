Юрист рассказал, что делать людям с противопоказаниями к вакцинации

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Экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, заслуженный юрист Иван Соловьев рассказал, что делать людям, у которых имеются противопоказания к вакцинации.

— Никто не берет и не тащит людей в пункты вакцинации. У вас может быть отвод от вакцинации, — отметил он в комментарии ОСН.

По его словам, есть небольшой процент людей, которые продолжают работать в учреждениях торговли и услуг, хотя не сделали прививку. Но в этом случае необходимо медицинское обоснование отказа от вакцинации.

Он отметил, что те, кто не хочет ставить вакцину, должны уведомить работодателя. Уволить он не сможет (в России не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации), а будет вынужден предложить другую должность, где меньше контактов с людьми, перейти на дистанционный вариант работы или временно отстранить от исполнения обязанностей.

За последние сутки обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан ввели в Курганской, Кировской, Челябинской областях, в Татарстане и других регионах. Власти Подмосковья заявили, что это касается работников сферы услуг и общепита.

Ранее Роспотребнадзор обосновал введение обязательной вакцинации в Петербурге.