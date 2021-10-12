Смертельное ДТП с участием электросамоката произошло на востоке Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Байкальская улица Карта всех событий

В результате дорожной аварии на востоке столицы погиб гражданин, который передвигался по проезжей части на электросамокате. Об этом сообщили во вторник, 12 октября, в пресс-службе ГИБДД Москвы.

По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Газель» поворачивал на улицу Байкальскую с улицы Иркутской. В этот момент мужчина на электросамокате проезжал по встречной полосе движения транспорта и врезался в заднюю часть машины.

В ведомстве уточнили, что гражданин скончался на месте происшествия от полученных травм.

— На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и дорожно-патрульной службы, — заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее автоэксперт Александр Шумский рассказал, как снизить число аварий с участием самокатов. Он заявил, что самокаты, как и остальные средства индивидуальной мобильности (СИМ), являются полноценными видами транспорта, поэтому нуждаются в создании собственной инфраструктуры.

По словам специалиста, пока многие относятся к самокатам как к развлечению, а не отдельному транспортному средству.