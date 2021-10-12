Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Смертельное ДТП с участием электросамоката произошло на востоке Москвы

Виктория Сикерина

Происшествия
Смертельное ДТП с участием электросамоката произошло на востоке Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Байкальская улица Карта всех событий

В результате дорожной аварии на востоке столицы погиб гражданин, который передвигался по проезжей части на электросамокате. Об этом сообщили во вторник, 12 октября, в пресс-службе ГИБДД Москвы.

По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Газель» поворачивал на улицу Байкальскую с улицы Иркутской. В этот момент мужчина на электросамокате проезжал по встречной полосе движения транспорта и врезался в заднюю часть машины.

В ведомстве уточнили, что гражданин скончался на месте происшествия от полученных травм.

— На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и дорожно-патрульной службы, — заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее автоэксперт Александр Шумский рассказал, как снизить число аварий с участием самокатов. Он заявил, что самокаты, как и остальные средства индивидуальной мобильности (СИМ), являются полноценными видами транспорта, поэтому нуждаются в создании собственной инфраструктуры.

По словам специалиста, пока многие относятся к самокатам как к развлечению, а не отдельному транспортному средству.

Читайте также:
ДТПСмертьэлектросамокаты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Все мнения
О проекте