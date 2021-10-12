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Роспотребнадзор возбудил 30 дел за нарушения мер по COVID-19 в общественных местах

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Роспотребнадзор возбудил 30 дел за нарушения мер по COVID-19 в общественных местах
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор по столице возбудил 30 административных дел за нарушение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции в общественных местах: кафе, ресторанах, спортивных залах и многих других. Об этом во вторник, 12 октября, рассказали в пресс-службе ведомства.

— В ходе обследований факты невыполнения противоэпидемических требований установлены в 27 объектах, включая 20 организаций общественного питания, два дома культуры, два театра, концертный зал, кинотеатр и спортивный клуб, — написали в сообщении.

По данным инцидентам московский Роспотребнадзор возбудил 30 административных дел по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Уточняется, что три объекта сотрудники опечатали, а в отношении трех владельцев составили протоколы, запрещающие деятельность.

— В отношении трех предпринимателей составлены протоколы о временном запрете деятельности и три объекта были опечатаны: кафе китайской кухни на фуд-корте в торговом центре «Саларис», кафе «Я В ТАЙ» в Конькове, предприятие общественного питания «Шаурма» на Озерной улице. Материалы административных дел будут направлены в суд для вынесения решений об административном наказании, — заявили в Роспотребнадзоре.

Работу этих заведений могут приостановить на 90 суток. Также им грозит штраф: для должностных лиц и предпринимателей без юридического лица — от 50 до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 тысяч до полумиллиона, заключили на официальном сайте ведомства.

В понедельник, 11 октября, стало известно, что отдел Роспотребнадзора по юго-западу Москвы опечатал кальянную «МСК» в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Ареал» из-за несоблюдения требований по профилактике распространения коронавируса.

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