Мужчина попытался выстрелить в сотрудника полиции в отделе МВД на востоке столицы

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Гражданин попытался выстрелить в сотрудника отдела полиции по Преображенскому району на востоке столицы. Об этом «ВМ» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова во вторник, 12 октября.

Уточняется, что злоумышленника немедленно обезвредили.

— По данным следствия, вечером 12 октября мужчина зашел в помещение, где расположена дежурная часть ОМВД России по району Преображенское Москвы, и направил огнестрельное оружие на сотрудника полиции. Произвести выстрел подозреваемый 1971 года рождения не смог, поскольку его действия были своевременно пресечены и он обезврежен, — пояснила Юлия Иванова.

Другой инцидент стрельбы случился в ночь с понедельника на вторник, 11 и 12 октября, в подмосковном городе Пушкино. Мужчина, приревновав жену, убил знакомого несколькими выстрелами из ружья, а после совершил самоубийство.

По словам соседей, мужчины до этого дрались несколько дней назад. Их увозили в отдел полицейские, а в этот вечер один из них решил продолжить разборки с ружьем.