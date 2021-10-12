Британские эксперты перечислили пять ранних симптомов рака груди

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Эксперты британского благотворительного фонда по борьбе с раком груди Walk The Walk назвали пять ранних симптомов этой болезни.

— Чем раньше выявляется рак груди, тем выше шанс излечиться, — говорится в сообщении.

Одним из наиболее ранних и распространенных признаков заболевания является сыпь вокруг соска. Сигналом о растущей опухоли также является впадение соска или изменение его положения.

В данной ситуации стоит обратить внимание на изменения, так как соски и так втянуты у некоторых женщин. Тревожным знаком это стоит считать лишь при новых преобразованиях, уточнили специалисты.

Говорить о раке груди могут и выделения из сосков, а также изменения цвета кожи около них. В число симптомов также входят изменения размера молочных желез, постоянная боль и уплотнения в груди.

Женщинам рекомендуется проводить самостоятельно диагностику один раз в месяц, отмечает Express.

3 сентября онколог-маммолог Александр Братик рассказал «ВМ», что неправильно подобранный бюстгальтер может стать причиной возникновения пигментных пятен, синяков и даже рака.

По его словам, бюстгальтер должен быть незаметен для женщины в период носки, но при этом подчеркивать достоинства ее груди. Если девушка вообще хочет обойтись без него, она может просто подобрать плотную одежду, заключил врач.