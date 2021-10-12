Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Британские эксперты перечислили пять ранних симптомов рака груди

Иван Юминов

Общество
Британские эксперты перечислили пять ранних симптомов рака груди
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Эксперты британского благотворительного фонда по борьбе с раком груди Walk The Walk назвали пять ранних симптомов этой болезни.

— Чем раньше выявляется рак груди, тем выше шанс излечиться, — говорится в сообщении.

Одним из наиболее ранних и распространенных признаков заболевания является сыпь вокруг соска. Сигналом о растущей опухоли также является впадение соска или изменение его положения.

В данной ситуации стоит обратить внимание на изменения, так как соски и так втянуты у некоторых женщин. Тревожным знаком это стоит считать лишь при новых преобразованиях, уточнили специалисты.

Говорить о раке груди могут и выделения из сосков, а также изменения цвета кожи около них. В число симптомов также входят изменения размера молочных желез, постоянная боль и уплотнения в груди.

Женщинам рекомендуется проводить самостоятельно диагностику один раз в месяц, отмечает Express.

3 сентября онколог-маммолог Александр Братик рассказал «ВМ», что неправильно подобранный бюстгальтер может стать причиной возникновения пигментных пятен, синяков и даже рака.

По его словам, бюстгальтер должен быть незаметен для женщины в период носки, но при этом подчеркивать достоинства ее груди. Если девушка вообще хочет обойтись без него, она может просто подобрать плотную одежду, заключил врач.

Читайте также:
раковая опухольэкспертыЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Ольга Маркова
Ольга Маркова

Все для рубля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сердоликовая бусина Цветаевой

Все мнения
О проекте