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Сгорела дотла: стали известны подробности пожара в квартире на Инженерной улице

Виктория Сикерина

Происшествия
Сгорела дотла: стали известны подробности пожара в квартире на Инженерной улице
Фото: МЧС / Иркутская область
Россия, Москва, Инженерная улица, 26к2 Карта всех событий

Появились детали возгорания в квартире жилого дома на севере Москвы, на Инженерной улице. Об этом рассказал «Вечерней Москве» источник в экстренных городских службах во вторник, 12 октября.

По словам собеседника «ВМ», сотрудники МЧС спасли четверых жильцов дома. Одной из них оказалась женщина 1936 года рождения. Ей диагностировали отравление продуктами горения.

Квартира, в которой произошел пожар, сгорела дотла.

По предварительным данным, в ней может находиться женщина 1960 года рождения.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания на Инженерной улице погиб один человек. Еще четверых людей сотрудники МЧС смогли вывести из здания и спасти.

Видео: Telegram / Москва на дорогах

Прибывшие на место происшествия специалисты немедленно начали устанавливать площадь пожара и его причины.

Также руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова объяснила «ВМ», что ведомство проконтролирует итоги процессуальной проверки инцидента.

11 октября в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы заявили, что свыше 450 выездов совершили дорожные спасатели в Москве за девять месяцев 2021 года.

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