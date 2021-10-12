Один человек погиб при пожаре в доме на Инженерной улице в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Инженерная улица, 26к2 Карта всех событий

Пожар в квартире случился в жилом доме № 26, корпус 2, на Инженерной улице на севере столицы. Об этом во вторник, 12 октября, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Уточняется, что в результате возгорания погиб один человек. Еще четверых людей сотрудники МЧС смогли вывести из здания и спасти.

В настоящий момент специалисты устанавливают площадь пожара и его причины.

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что ведомство контролирует итоги процессуальной проверки инцидента.

Видео: Telegram / Москва на дорогах

В ночь с понедельника на вторник, 11 и 12 октября, произошло возгорание в квартире на пятом этаже 17-этажного жилого дома. По словам источника «ВМ», инцидент случился в поселке Рублево, на улице Советской, дом №7.

Позже в ГУ МЧС по Москве сообщалось, что пожар удалось ликвидировать. В результате происшествия один человек получил травмы.

В ведомстве добавили, что из соседней квартиры спасли троих человек.

11 сентября в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы заявили, что свыше 450 выездов совершили дорожные спасатели в Москве за девять месяцев 2021 года.

Всего в объединении задействовано 173 спасателя. Обучение всем необходимым навыкам проходит в Москве у столичных специалистов.