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Пожар в жилом доме в поселке Рублево на западе Москвы потушили

Юлия Курганова

Происшествия
Пожар в жилом доме в поселке Рублево на западе Москвы потушили
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, посёлок Рублёво, Советская улица, 7 Карта всех событий

Пожар в жилом доме в поселке Рублево на западе столицы ликвидировали, один человек пострадал. Об этом, во вторник, 12 октября, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

— В 23:53 пожар ликвидирован. В горящей квартире пострадал один человек, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что из соседней квартиры спасли троих человек, передает РИА Новости.

На западе Москвы вечером в понедельник, 11 октября, произошел пожар в квартире на пятом этаже 17-ти этажного жилого дома. Инцидент случился в поселке Рублево, на улице Советской, дом № 7. Возгорание локализовали в 23:24.

Пожар произошел 11 октября в четырехэтажном здании бизнес-центра на юге Москвы. В результате инцидента здание покинули 35 человек. Возгорание произошло в помещении мебели и канцтоваров, которое находится на первом этаже здания. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

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