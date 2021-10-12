Пожар в жилом доме в поселке Рублево на западе Москвы потушили

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, посёлок Рублёво, Советская улица, 7 Карта всех событий

Пожар в жилом доме в поселке Рублево на западе столицы ликвидировали, один человек пострадал. Об этом, во вторник, 12 октября, сообщили в ГУ МЧС по Москве.

— В 23:53 пожар ликвидирован. В горящей квартире пострадал один человек, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что из соседней квартиры спасли троих человек, передает РИА Новости.

На западе Москвы вечером в понедельник, 11 октября, произошел пожар в квартире на пятом этаже 17-ти этажного жилого дома. Инцидент случился в поселке Рублево, на улице Советской, дом № 7. Возгорание локализовали в 23:24.

Пожар произошел 11 октября в четырехэтажном здании бизнес-центра на юге Москвы. В результате инцидента здание покинули 35 человек. Возгорание произошло в помещении мебели и канцтоваров, которое находится на первом этаже здания. Площадь пожара составила десять квадратных метров.