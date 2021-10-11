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Жителей дома в микрорайоне Рублево эвакуируют из-за пожара

Юлия Курганова

Происшествия
Жителей дома в микрорайоне Рублево эвакуируют из-за пожара
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
микрорайоне Рублево, улица Советская, 7.Карта всех событий

На западе Москвы вечером в понедельник, 11 октября, произошел пожар в квартире на пятом этаже 17-ти этажного жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС.

По словам источника «ВМ», инцидент случился в поселке Рублево, на улице Советской, дом № 7.

— Возгорание локализовано в 23:24, — отметили в ведомстве.

Происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 30 квадратных метров.

До прибытия пожарных из подъезда вышло 13 человек. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация дома. Предстоит установить причины и обстоятельства пожара.

Пожар произошел 11 октября в четырехэтажном здании бизнес-центра на юге Москвы. В результате инцидента здание покинули 35 человек. Возгорание произошло в помещении мебели и канцтоваров, которое находится на первом этаже здания. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

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