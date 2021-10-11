Пожар произошел в четырехэтажном здании бизнес-центра на юге Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

13, Ряжская улица, Москва, Россия Карта всех событий

В четырехэтажном здании бизнес-центра на юге столицы произошло возгорание. В результате инцидента здание покинули 35 человек. Об этом в понедельник, 11 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в доме 13 на Ряжской улице. Возгорание произошло в помещении мебели и канцтоваров, которое находится на первом этаже здания. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

— В 12:39 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало, — заключил представитель ведомства.

10 октября два человека погибли в результате пожара в центре Москвы. Возгорание произошло в квартире жилого дома, расположенного в Нижнем Кисельном переулке, дом 3. Площадь пожара оценивается в 25 квадратных метров.

9 октября сообщалось, что в Рузском районе в поселке Дорохово на улице Невкипелого, дом 85, загорелся резервуар на территории нефтебазы. К месту тушения возгорания были направлены 16 пожарных. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.