Два человека погибли в результате пожара в центре Москвы

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Нижний Кисельный переулок, 3 Карта всех событий

В центре столицы произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом в воскресенье, 10 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», возгорание произошло в квартире жилого дома, расположенного в Нижнем Кисельном переулке, дом 3. Площадь пожара оценивается в 25 квадратных метров.

— Обнаружены тела двоих погибших, — сказал источник «ВМ».

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

9 октября сообщалось, что в Рузском районе в поселке Дорохово на улице Невкипелого, дом 85, загорелся резервуар на территории нефтебазы. К месту тушения возгорания были направлены 16 пожарных. Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

До этого стало известно, что пожарные локализовали пожар в жилом доме Санкт–Петербурга. На площади 800 квадратных метров в доме горела кровля. Из дома эвакуировали 100 человек. Эвакуированные из горящего дома жильцы размещены в гимназии № 56.